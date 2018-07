Cort is strijdende Mollema de baas in sprintje om ritzege

De etappe ontvouwde zich zoals het van tevoren kon worden verwacht van een heuvelrit in dit stadium van de Tour. Een verbeten strijd in de eerste tientallen kilometers, die uitmondt in een grote kopgroep die gaat strijden om de dagzege. En zo geschiedde het dus. In die kopgroep, 29 man sterk ditmaal, zaten twee Nederlanders: Niki Terpstra en Bauke Mollema. Ook Peter Sagan was mee.



Na enkele dappere pogingen van Fransmannen als Lilian Calmejane, Julien Bernard en Fabien Grellier begon de groep van 29 samen aan de laatste klim van de dag, eentje van 1ste categorie waarvan de top op 40 kilometer van de finish beneden in Carcassonne lag. Op die klim probeerde Rafal Majka solo richting de finish te rijden. Maar onder aanvoering van een herrezen Bauke Mollema, die het ook nog even samen probeerde met de latere ritwinnaar Cort, werd Majka gegrepen en ontstond er een kopgroep van acht man.



Uit dat groepje reden drie man weg op enkele kilometers van de finish, en opnieuw was Mollema attent. Samen met Spanjaard Ion Izagirre en Magnus Cort Nielsen ging hij sprinten voor de dagzege. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Deen van Astana.



,,Met Nielsen erbij wist ik dat het moeilijk ging worden. Hij is echt heel rap en wint bijna massasprints. Het zat er helaas niet in. Ik mist echte snelheid tegen deze mannen'', aldus Mollema in een eerste reactie tegenover de NOS. ,,Ik was blij dat ik mee zat in de kopgroep, dat was het doel voor vandaag.''



,,Het was een beetje pokeren en af en toe demarreren. Toen we ontsnapten had ik in de laatste kilometer in het laatste wiel moeten zitten. Dan had ik meer kans gehad. Maar die jongen is zo sterk.''