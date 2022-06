Coureur Viscaal kijkt tevreden terug op 24 uur van Le Mans

LE MANS - Met de zesde plaats in het LMP2 Pro/Am-klassement heeft ARC Bratislava de 24 uur van Le Mans 2022 afgesloten. Bent Viscaal, die namens het Slowaakse team zijn debuut mocht maken in de enduranceklassieker, is te spreken over zijn eigen inbreng en het totale wedstrijdverloop.

Eigenlijk zou de coureur uit Albergen vijf weken geleden debuteren in het World Endurance Championship. De 22-jarige Viscaal, die dit jaar zijn entree in de endurancewereld maakt en een podiumfinish behaalde bij de 4 uur van Paul Ricard in het Europees kampioenschap (ELMS), moest op Spa-Francorchamps echter lijdzaam toezien hoe zijn wagen onherstelbaar beschadigd raakte vóór hij überhaupt kon instappen.

Maar de tweede kans deed zich snel aan. Het roemruchte Circuit de la Sarthe in Le Mans zou het toneel vormen voor Viscaals debuut in het wereldkampioenschap, waar de Tukker tegelijkertijd zijn eerste deelname aan de fameuze 24 uur van Le Mans liet noteren. De knalgele wagen van ARC Bratislava, met startnummer 44, werd voor deze wedstrijd gedeeld met de Slowaakse teameigenaar Miroslav Konopka en de ervaren Fransman Tristan Vautier.

Uitrijden

Na wat opstartprobleempjes in de trainingssessies wist ARC Bratislava op het juiste moment toe te slaan. Met Viscaal achter het stuur werd tijdens de kwalificatie op woensdagavond een meer dan keurige derde tijd in het LMP2 Pro/Am-klassement over de streep getrokken. Viscaal wist op het moment dat het erom draaide vier seconden van zijn tot dan toe persoonlijk beste tijd af te schrapen.

Viscaal en zijn teammaten keken met een schuin oog naar het klassement, maar het primaire doel was de race uit te rijden. Vanwege de aanwezigheid van bronzen rijder Konopka mocht ARC Bratislava deelnemen aan de Pro/Am-divisie binnen het LMP2-veld. De race werd verdeeld in 9 uren voor Vautier, 9 uren voor Viscaal en 6 uren voor Konopka.

Gestart vanaf plek drie wist Viscaal direct plaatsen goed te maken, om gedurende zijn eerste rijperiode zelfs de koppositie te grijpen. Hij wist zich sterk te roeren in het zeer competitieve LMP2-veld: hij vocht meermaals met wagens die in de Pro-divisie van de LMP2 stonden ingeschreven. Ook teammaat Vautier bleek het mes tussen de tanden te hebben. De Franse allrounder consolideerde de topdrieklassering van ARC Bratislava. Bronzen rijder Konopka werkte kranig zijn rondjes af.

Pech

Uiteindelijk moest het drietal genoegen nemen met de zesde plaats in de LMP2 Pro/Am-klasse. Niet omdat het Viscaal, Vautier en Konopka aan inzet ontbrak, maar puur vanwege botte pech. Tijdens één van Vautiers stints werd er een lek in de radiator geslagen vanwege grind, dat op de baan terecht was gekomen. De wagen van ARC Bratislava moest voor reparatiewerkzaamheden de garage in en verloor ruim vijftien minuten, wat op Le Mans gelijk staat aan ongeveer vijf raceronden. ARC Bratislava kwam drie rondjes achter de winnende equipe van Algarve Pro Racing over de meet gestuurd.

Volledig scherm Bent Viscaal. © Emiel Muijderman

Jongensdroom

„Trots en tevreden”, zegt Viscaal over zijn Le Mans-debuut. „Dit is een race waaraan ik al mijn hele leven wil deelnemen en dus is een jongensdroom uitgekomen. Van tevoren wist ik dat we gewoon stapje voor stapje doelen moesten nastreven: gelijk van de toren blazen dat je wilt winnen, is hier niet heel verstandig. We wilden finishen en dat is goed gelukt. Bovendien zat de snelheid er goed in. De wagen was fantastisch, Tristan en Miro ook.”

„Voor mij was het een zeer bijzondere ervaring. Allereerst mocht ik starten, en heb ik drie stints gereden alvorens ik het stuur overgaf aan Miro. Bij de start wist ik direct drie LMP2-tegenstanders te grijpen, waaronder één Pro/Am-concurrent. Gedurende mijn eerste shift voelde ik me steeds meer op mijn gemak.”

„Op een gegeven moment ga je stiekem toch naar het klassement kijken. Het gaat dan lekker en je ziet positie 1 voor je naam staan. Ik zal er niet omheen draaien: we konden deze wedstrijd winnen en dat hadden we ook gedaan als we geen radiatorlek hadden gehad. Ga maar na: we stonden vijf ronden stil en kwamen uiteindelijk met drie rondjes achterstand op de winnende wagen over de streep. Maar goed: dat hoort natuurlijk bij het enduranceracen. Ik heb helemaal geen zin om te sippen, het was een geweldige ervaring. Ik ben op slag verliefd op het Circuit de La Sarthe en hoop hier zeker nog heel vaak terug te keren.”

Monza

Bent Viscaal krijgt even de tijd om bij te komen van deze 24-uurservaring. Hij wordt in het eerste weekend van juli weer op het circuit verwacht: de 4 uur van Monza staat voor zondag 3 juli op het programma, geracet wordt er met Algarve Pro Racing en Sophia Floersch in de European Le Mans Series.