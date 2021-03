Coureurs klagen over wind in Bahrein: ‘Condities wel héél extreem’

Door Arjan Schouten



Van alle coureurs moet George Russell deze wintertest het langst wachten op actie. Pas morgen mag de coureur van Williams de auto in. ,,Maar ik weet niet of ik tot nu toe veel gemist heb, onder deze lastige condities’’, verzuchtte de Brit vandaag in Bahrein, waar meer coureurs en teambazen niet zo blij zijn met het onstuimige weer. Dat het kan waaien in Bahrein, weet het circus al langer. Maar qua grip en balans bleek de vrijdag een behoorlijke beproeving, zeker toen het ’s middags zand happen werd op het circuit in Sakhir met een sterke wind uit de woestijn. Hoe meer zand op de baan, hoe lastiger.



Ook vandaag is het weer afzien in Bahrein, waar Lewis Hamilton al de grindbak in dook na een spin. ,,De condities zijn zo extreem, dat ik me bijna afvraag of we hier allemaal nu wel heel veel wijzer van worden’’, vertelde Charles Leclerc vandaag. De Monegask van Ferrari heeft zo zijn twijfels. ,,Het is wel heel moeilijk om dingen nu te vergelijken met bijvoorbeeld vorig jaar.”