Crash tussen Verstappen en Hamilton een voorbode? ‘Het gevecht is nu helemaal losgebarsten’

Velen zagen een botsing tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton al een tijdje aankomen. Zondag zorgde een actie van de Brit voor een keiharde crash van de Nederlander. De vraag is nu of dit een voorbode is voor meer incidenten tussen de twee.