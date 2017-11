Cristiano Ronaldo verwelkomt vierde kind

Doesburg pakt tweede zege in Twentse Cross Competitie

15:48 LOSSER – De tweede wedstrijd in de Twentse Cross Competitie, de Dinkelloop in Losser, ging wederom naar Wouter Doesburg. De Hengelose atleet, uitkomend voor LAAC Twente, was vooruit met twee clubgenoten. Kwam het vorige week op een eindsprint aan, ditmaal nam Doesburg meer afstand en won soeverein in 36:09. Caimin Stevens kwam een half minuutje later binnen in 36:34, Arnold Klieverik pakte in 36:48 de derde plek. Drie minuten later kwam Lesley Smit als eerste vrouw over de finish.