Criterium Cup-renners flink aan de bak

Zaterdag de Ronde van Enschede, een dag later de Ronde van de Vijver in Hengelo. Met twee koersen in één weekeinde kunnen de coureurs van de Criterium Cup Twente hun borst natmaken. In totaal 200 wedstrijdkilometers in twee criteriums, dat in constant versnellen na weer een bocht en de hele tijd de verrichtingen van de directe concurrentie nauw in de gaten houden.

Campus UT

Met de Ronde van Enschede doet de Criterium Cup voor de eerste maal de grootste stad van Twente aan. De wedstrijd wordt verreden op de campus van Universiteit Twente, waar een 1,3 kilometer lang parcours is uitgezet. Op het UT-terrein worden drie verschillende wedstrijden verreden, te beginnen met de amateurs om 12.00 uur. Daarna is het de beurt aan de vrouwen, voor wie het in Enschede na de openingskoers in Goor al direct de finalewedstrijd van de Criterium Cup is.

Loes Adegeest

Leidster in het klassement is UT-studente Rixt Hoogland, voor wie het parcours geen enkel geheim heeft. Makkelijk zal het haar niet worden gemaakt, want het peloton in Enschede is omvangrijk. Met onder meer de Goorse Marit Cent, maar ook voormalig UT-studente Loes Adegeest staat aan de start. De renster uit Dalfsen won onlangs nog een etappe in een rittenkoers in Ierland.

Na de vrouwen rijden de elite/beloften bij de mannen hun tweede wedstrijd in de cupreeks. De vrouwen starten om 14.15 uur, de mannen vertrekken om 16.30 uur aan hun koers over tachtig kilometer.

Rondje van 700 meter

Een dag later staat in Hengelo dus opnieuw een wedstrijd op het programma. Ditmaal om de Tuindorpvijver, een rondje van 700 meter. Vanwege de vijver is het onmogelijk om als koploper uit het zicht van het peloton te rijden. Niet alleen de renners, maar ook het publiek kan de deelnemers continu zien. En dat maakt de Ronde van de Vijver net wat anders dan al die andere ‘rondjes om de kerk’.

Overigens maakt ook de Ronde van de Vijver, net als Enschede, het debuut in de Criterium Cup Twente. De mannen beginnen om 16.00 uur aan hun wedstrijd.