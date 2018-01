Cross duwt Taylor de wereldbeker in handen: 'Hij verdient respect'

Hij lijkt zich schuldig te voelen, Rob Cross (27), direct nadat hij met zijn laatste dubbel de WK-titel heeft binnengehaald. Hij loopt direct op Phil Taylor af, legt een arm over de schouder van de nestor (57) die dan een paar tellen met pensioen is.

Door Max van der Put



'Sorry dat ik je zo ruim heb verslagen', zoiets zal Cross wel tegen Taylor hebben gezegd na hun innige omhelzing. Want 7-2 is eigenlijk een vernedering, alhoewel afscheid nemen in een WK-finale niet oneervol genoemd kan worden.

Even later overhandigt Cross de wereldbeker die hij net voor het eerst heeft ontvangen zelfs aan Taylor. Als eerbetoon aan de geweldige loopbaan van The Power. ,,Ik ben geboren in 1990, toen Phil zijn eerste wereldtitel won", aldus Cross. ,,Wat hij voor het darts heeft betekend, is ongelooflijk. Ik wilde zó graag nog één keer tegen hem spelen. Dat is gelukt bij dit WK. Hij verdient zo veel respect."

,,Hij was in deze finale zoals ik 25 jaar geleden was", toonde Taylor op zijn beurt respect voor de nieuwe wereldkampioen. ,,Michael van Gerwen en de anderen hebben een probleem nu Rob erbij is gekomen. Hij is een briljante darter. Ik heb mijn best gedaan. Maar het was niet genoeg. Het is mooi geweest nu voor mij."