Cross en Taylor: tegenpolen geven elkaar weinig toe

In het uitgooien van dubbels, een zeer belangrijk onderdeel bij het darts, toont Taylor zich dit WK met 52,08% een stuk bedrevener dan Cross (41,67%). Daarentegen knalt Cross meer hoge scores in het bord. Hij was al goed voor 55 keer de maximale score van 180, Taylor lukte dat ‘pas’ 26 keer. De hoogste uitgooi van Cross was 164, die van Taylor 126.



Waar Phil Taylor slechts in 27,1% van de door hem begonnen legs werd gebroken door de tegenstander, gebeurde dat Cross een stuk vaker: 35,5%.