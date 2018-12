Cross en Van Gerwen blikken vooruit op WK darts: ‘Wereldtop is breder’

Rob Cross: ‘Ik heb mijn beste darts nog niet laten zien’

,,Vanuit het niets werd ik bijna een jaar geleden wereldkampioen. Zoiets wordt niet gauw herhaald, denk ik. Ik had nog niet eens een seizoen in het circuit erop zitten toen ik naar het WK mocht. Daarna had ik het wel zwaar. Het vele reizen over de hele wereld, vaak weg bij mijn vrouw en kinderen, ik word op veel plaatsen herkend en iedereen wil extra graag van je winnen omdat je wereldkampioen bent...