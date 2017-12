Cross: Ik weet dat ik dit toernooi kan winnen

Door Max van der Put



De 27-jarige Engelsman, die zijn WK-debuut maakt, is in blakende vorm. Hoeft zich nergens druk om te maken. Hij kan zomaar doorstoten naar de halve finale als hij ook de Belg Dimitri van den Bergh aan de kant kan schuiven. Dan wacht hem de winnaar van Van Barneveld/Van Gerwen. ,,De mensen die ik hier om me heen heb, houden me met mijn benen op de grond. Ik weet dat ik in staat ben dit toernooi te winnen en dat je soms een beetje geluk nodig hebt'', verwees hij naar de twee matchdarts die Michael Smith in de tweede ronde tegen hem onbenut liet.