Cross: Ik wil best de nieuwe Phil worden

Tijdens de finale viel Cross één keer uit zijn rol van killer. ,,Ik hoopte echt dat die dubbel 12 zou vallen en dat hij zo die negendarter zou gooien. Dat heb ik hem toen ook meteen gezegd." Maar Cross was wel zo koel om die leg nog binnen te halen toen Taylor een paar dubbels miste. ,,Dat is darts", aldus Cross. ,,Je moet altijd kijken waar je kansen liggen en dan toeslaan."



Hij herhaalde nog maar eens dat hij het vooral geweldig vindt voor zijn gezin dat hij nu een enorme pot geld mee naar huis neemt, zo'n 440.000 euro. ,,Dit verandert ons leven", zegt de man die een jaar geleden nog electricien was. Maar geld is niet het enige dat telt. Toen ik laatst tijdens mijn eerste Euro-toernooi van Michael van Gerwen verloor, was mijn zoontje in tranen. Hij leeft enorm met me mee.''



Phil Taylor voorspelde na de WK-finale een rivaliteit tussen Cross en Van Gerwen zoals hij die zelf met Raymond van Barneveld heeft gehad. ,,Prima", vindt Cross. ,,Michael is de nummer 1 van de wereldranglijst en ik wil dat worden. Dus dan is hij mijn rivaal, ja.''