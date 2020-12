Cultheld Paul Lim (66) zorgt voor sensatie, Wade simpel verder

,,Het was echt een nagelbijter”, vertelde Paul Lim, die zojuist voor het eerst in drie jaar weer eens een wedstrijd had gewonnen op het podium van het Londense Alexandra Palace. Humphries was met name finishend een stuk beter aan de wedstrijd begonnen en liep al gauw uit naar 2-0, maar de Engelsman liet vervolgens steken vallen wat de deur weer opende voor Lim. Vooral de twee gemiste matchdarts in de vierde set waren een grote dreun voor Cool Hand Luke, die onder druk normaal zo goed presteert op het WK (kwartfinales bij de vorige twee edities).



Ditmaal bezweek Humphries, met de derde leg van de beslissende set als dieptepunt. Hij miste 12 pijlen om op 2-1 te komen en kreeg zo zelf de deksel op de neus. Eén leg later was het afgelopen en had Lim zijn plaats in de tweede ronde veiliggesteld. Daarin mag de Singaporees, die vanwege zijn iconische negendarter in 1990 en jaarlijkse optredens in ‘Ally Pally’ de status van cultheld heeft verdiend, het op gaan nemen tegen de als negende geplaatste Belg Dimitri van den Bergh.