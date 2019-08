Cyprus-uit, altijd lastig

1971: Olympiakos Nicosia - Feyenoord 0-9

Het voetbal op Cyprus stelt nog weinig voor als de kampioen van het eiland in 1971 tegen Feyenoord speelt in de eerste ronde van de Europa Cup 1. In Rotterdam wordt het mede dankzij een hattrick van Lex Schoenmaker 8-0. Een week later wint Feyenoord de ‘uitwedstrijd’, die opnieuw in de eigen Kuip wordt afgewerkt, met 0-9. Verdediger Rinus Israel maakt na rust een loepzuivere hattrick. Hans Posthumus (foto) net als Willem van Hanegem goed voor twee goals.

Volledig scherm Hans Posthumus ziet in de ‘uitwedstrijd’ in de eigen Kuip hoe doelman Vassiliou kan redden. © ANP

1979: Omonia Nicosia – Ajax 4-0

Acht jaar na Feyenoord – Olympiakos speelt Ajax als eerste Nederlandse club wél op Cyprus. Het wordt een geweldige afgang. De ploeg van Leo Beenhakker weet zich na de 10-0 zege in de heenwedstrijd – met vijf goals van Søren Lerby – al verzekerd van de derde ronde in de Europa Cup 1. In Nicosia is Ajax niet meer vooruit te branden en gaat het met 4-0 voor schut.

Volledig scherm Sotiris Kaiafas zet Omonia op 3-0. Pim van Dord (m) en doelman Piet Schrijvers zijn geklopt. © ANP

2001: Apollon Limassol – Ajax 0-3

In 2001 boekt Ajax uit tegen Apollon Limassol – donderdag de tegenstander van PSV – een eenvoudige zege in de eerste ronde van de UEFA Cup. Na de 2-0 in Amsterdam wordt de return – in Nicosia – door goals van Rafael van der Vaart, Zlatan Ibrahimovic en Wamberto met 0-3 gewonnen.

Volledig scherm Apollon-speler Theofilou (m) kopt weg voordat Mido gevaarlijk kan worden. © EPA

2011: Omonia Nicosia – ADO Den Haag 3-0

In Den Haag lopen ze de polonaise als ADO onder leiding van John van den Brom eindelijk weer eens Europees voetbal haalt. Het wordt een kortstondig avontuur. De ploeg van Van den Broms opvolger Maurice Steijn overleeft de tweede voorronde van de Europa League tegen het Litouwse FK Tauras. Omonia Nicosia is een ronde later een maatje te groot. Na de 3-0 op Cyprus is de 1-0 zege in Den Haag niet genoeg om uitschakeling te voorkomen.

Volledig scherm Christos Caribidis (l) in duel met Wesley Verhoek. © AP

2014: APOEL Nicosia – Ajax 1-1

In de groepsfase van de Champions League laat Ajax in 2014 twee dure punten liggen op Cyprus. Lucas Andersen zet de ploeg van trainer Frank de Boer na een klein half uur nog wel op voorsprong, maar niet veel later krijgt de thuisclub een strafschop wegens een vermeende handsbal van Ricardo van Rhijn. Een zware beslissing die Ajax de zege kost, want Gustavo Manduca schiet vanaf elf meter de 1-1 binnen. Thuis winnen de Amsterdammers met ruime cijfers: 4-0.