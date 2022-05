Cyriel Dessers kan het nauwelijks bevatten: ‘De fans verdienen een volksfeest’

,,Zondag wacht PSV alweer, maar we mogen nu wel een klein feestje vieren”, aldus Dessers voor de camera van Veronica. ,,We gaan gewoon naar de finale in Tirana!”



Feyenoord kwam in Marseille nauwelijks in de problemen. De beginfase was nog het moeilijkst, zei Dessers. Dat kwam vooral vanwege de rook die in het stadion bleef hangen na het afsteken van vuurwerk. ,,Het was bijna niet mogelijk om adem te halen. Mijn ogen prikten en mijn longen zaten vol met rook, het was echt verschrikkelijk”



,,Nadat we die fase hadden overleefd, kwam er iets meer rust. We kwamen nooit echt in ons spel, dat is ook de verdienste van Marseille. Maar we hebben gestreden en weinig kansen weggeven. In Rotterdam zal het vast één volksfeest zijn. Dat verdienen de supporters ook, zij hebben ons het hele seizoen gesteund.”