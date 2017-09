D'Hoore wint opnieuw Madrid Challenge

VIDEO Bijen strijdvaardig: 'Met deze fighting spirit komt zege vanzelf'

18:02 ROTTERDAM - Het zijn geen cijfers om trots op te zijn voor FC Twente, maar het is nou eenmaal de harde realiteit na wederom een nederlaag in de eredivisie. Dit keer op bezoek bij Sparta (1-0). De ploeg van Rene Hake evenaart een negatief clubrecord door voor de zevende keer op rij te verliezen in competitieverband. Dat gebeurde FC Twente voor het laatst in 1966.