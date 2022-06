Dag die dramatisch begon voor Tadej Pogacar eindigt met ritzege en leiderstrui

Tadej Pogacar heeft uitstekende zaken gedaan in de Ronde van Slovenië. De renner van UAE Emirates schreef de derde etappe op zijn naam en nam daarmee ook de leiderstrui over van Rafal Majka.

De dag begon voor Pogacar nog zeer beroerd. Met het oog op de Tour de France zag hij drie ploeggenoten positief testen op corona. De hele ploeg van UAE Emirates werd uit de Ronde van Zwitserland gehaald, terwijl ook Mikkel Bjerg, die samen met Pogacar in Slovenië reed, positief testte.

In een bergetappe bleek Pogacar het echter ook zonder Bjerg aan te kunnen. In de laatste kilometer reed hij klassementsleider Majka uit het wiel en later zou hij ook nog afrekenen met Nicola Conci van Alpecin-Fenix.

Met nog twee ritten voor de boeg heeft Pogacar nu de leiderstrui om de schouders. In het klassement heeft hij zeven seconden voorsprong op Majka, die de ronde vanaf het begin heeft geleid. De Sloveen Domen Novak is naar de derde plaats gezakt en heeft nu 55 seconden achterstand op de koploper. Conci is de nummer vier en volgt op een minuut en tien seconden van Pogacar.

Adria wint ingekorte tweede etappe in Route d’Occitanie

Roger Adria Oliveras heeft de ingekorte tweede etappe van de Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De Spanjaard van de kleine ploeg Equipo Kern Pharma versloeg na 34,3 kilometer in de sprint in Roquefort-sur-Soulzon de Deen Michael Valgren. De Duitser Max Kanter finishte als derde.

Adria neemt door de zege ook de leiderstrui over van de Fransman Arnaud Démare. De sprinter van Groupama-FDJ had donderdag de eerste etappe gewonnen na een sprint.

Vanwege de hittegolf en code rood besloot de wedstrijdorganisatie de tweede etappe in te korten tot 34,3 kilometer, in plaats van de 154,6 kilometer die oorspronkelijk was gepland. Ook vond de start pas later plaats. De etappe zou vrijdagochtend om 11.40 uur van start gaan, maar werd door de autoriteiten uitgesteld. Het peloton vertrok nu omstreeks 14.45 uur in Belmont-sur-Rance in het departement Aveyron.