Dai Dai Ntab en Kai Verbij verruilen Reggeborgh voor Jumbo-Visma

Verbij (25) laat weten: ,,Afgelopen week was een hectische week waarin ik de unieke mogelijkheid heb gekregen om een keuze te maken tussen de twee topploegen in het Nederlandse schaatsen. Dat was geen gemakkelijke keuze omdat mijn huidige team erg goed voor mij is geweest de afgelopen jaren.”



“Echter sta ik op een belangrijk punt in mijn carrière en wil graag nog meer leren en winnen. Ik denk daarom dat dit de beste keuze is voor mijn persoonlijke en sportieve ontwikkeling om de stap juist nu te maken, twee jaar voor de Olympische Spelen. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Jac en mijn toekomstige ploeggenoten.”