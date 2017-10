Dai Dai Ntab: hoe een schaatser een leeuw versloeg

Er is een anekdote, weet Dai Dai Ntab. Over de reactie van mensen in stress. ,,Óf ze bevechten de leeuw”, zegt de specialist op de 500 meter. ,,Óf mensen rennen weg.” Voor de start van een belangrijke wedstrijd is dat laatste eigenlijk het enige wat Ntab wil doen. ,,Maar het kan niet. Je móét.” En zo werd hij vanmiddag Nederlands kampioen op de 500 meter. ,,Want die leeuw is nu wel dood, ja”, zegt hij. Gevolgd door een lach.



Het schaatsen van wedstrijden is voor Ntab zowel verschrikkelijk als geweldig tegelijk.



Hij keek er dagen naar uit, zo vertelt hij in de tunnel tussen ijsbaan en kleedkamer in Thialf. Of nee: het ernaar uitkijken duurde zelfs weken en maanden. Continu onrust in zijn lijf. ,,Dan zit je in de zomer op de fiets in de regen en denk je: ik wil gewoon schaatsen.” Laten zien wat hij kan, dat allemaal voor dat ene, belangrijkste doel van dit seizoen: de Olympische Spelen in Pyeongchang.



Een week eerder schaatste Ntab al 34.66 tijdens een trainingswedstrijd in Thialf. Precies een honderdste van een seconde sneller dan zijn winnende tijd van vandaag. ,,Daar werd ik eigenlijk een beetje bang van”, zegt Ntab. ,,Bang dat ik te vroeg piekte en al over mijn top heen zou zijn voor de NK. Die race was nagenoeg foutloos. Vandaag waren er nog wel wat dingetjes die beter zouden kunnen, ik was op de kruising wat te gehaast.”



Eerder op de dag ging hij tijdens de warming-up nog met een harde knal de boarding in. ,,Ik was te gretig, wilde te graag en viel. Gelukkig lukte het nog om mijn schaatsen omhoog te houden, zodat ze niet zouden beschadigen. Ook mijn lijf hield er niks aan over, maar ideaal is het niet voor zo’n wedstrijd. Ik heb wel even moeite gedaan om die gedachten weg te krijgen. Wat je dan doet? Voor mijn race simuleren waar het toen fout ging, maar het dan wél goed doen.”