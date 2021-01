Dakar Rally alweer voorbij voor Huzink

Nog geen vijftig kilometer van de 457 kilometer lange proef tussen Bisha en Wadi Ad-Dawasir had truckbestuurder Gert Huzink met zijn Renault gereden, toen de motor er mee ophield. Middenin de duinen van Saoedi-Arabië. „Waarschijnlijk is er een scheurtje in de cilinderwand ontstaan, waardoor water zich met olie in de motor gaat mengen. Dan loopt vervolgens de motor vast en is-ie stuk”, laat Huzink vanuit de wedstrijd weten.

Voor Huzink betekenen de motorproblemen einde oefening in de Dakar Rally. „Er moet een nieuwe motor in en die hebben we niet bij ons. Voor ons team zit de Dakar er helaas al weer op.”

Weer pech

Opnieuw pech dus voor Huzink in zijn hybridetruck, waarmee hij een aanval had willen doen op de top5 in het vrachtwagenklassement. Vorig jaar ging het ook al mis, toen Huzink heel veel tijd verloor door mechanische problemen in de eerste etappe. Daardoor was de equipe direct kansloos voor een topklassering, maar kon het de race nog wel uitrijden.

Op sleep

De problemen in de tweede van in totaal twaalf af te leggen etappes zijn een bittere pil voor Huzink en zijn team. „Dit is heel zuur. Op dag twee zit de Dakar er voor ons al op”, aldus Huzink. De servicetruck van het Riwald Dakar Team reed naar de gestrande wagen van Huzink, om die vervolgens op sleep te nemen richting het bivak. Klein lichtpuntje was de finish van teamgenoot Pascal de Baar, die als voorlopig twaalfde over de streep was gekomen.