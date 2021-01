Dakar Rally nu écht over en uit voor Huzink

Voor Gert Huzink en zijn Riwald Dakar Team is de 43ste editie van de roemruchte woestijnrally uitgelopen op een flinke deceptie. Na een weigerende krik in de eerste etappe, waardoor de equipe al heel veel kostbare tijd verloor in het algemeen klassement, begaf de motor van de hybride vrachtwagen het kort na de start van de tweede etappe. Huzink dacht toen dat de race al over was, want de motor kon niet meteen hersteld worden. Dat duurde een aantal dagen, waardoor Huzink wegviel uit het algemeen klassement.

Buiten mededinging

Nadat de motor was hersteld, ging Huzink en zijn bemanning weer van start in de vijfde etappe. In de zogehten Experience klasse, buiten mededinging. Het doel was een goede daguitslag rijden. Maar ook daaraan is nu een einde gekomen. Zondag, in de zevende etappe, kwam de equipe van Huzink opnieuw vast te zitten in de duinen van Saoedi-Arabië. Met dezelfde mechanische problemen, die ditmaal niet nog een keer verholpen konden worden. Huzink en zijn mede-strijders moesten een nacht in de woestijn doorbrengen en werden in de vroege ochtend naar het bivak gebracht door de servicewagen van het Riwald Dakar Team.