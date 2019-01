Dakar voorbij voor Gert Huzink uit Manderveen

MANDERVEEN/ PERU - Gert Huzink is met het Riwald Dakar Team gestrand in de vijfde etappe van de Dakar Rally in Peru. De truck (Renault) van de bestuurder uit Manderveen kon niet verder rijden nadat de motor het had begeven kort na de start van de etappe.

„Dit is wel zo ontzettend klote”, laat Huzink op de Facebookpagina weten. Vlak nadat ze gestart waren in de vijfde etappe merkten hij en zijn teamgenoten dat er ernstige motorproblemen waren. Ze zijn direct gestopt en constateerden een gat in het motorblok, waardoor alle olie wegliep. „We hadden van alles verwacht, maar dit helemaal niet.

Ontzettend zuur, maar we weten het allemaal: het is en blijft een mechanische sport. We staan gelukkig dichtbij een grote weg en gaan kijken of we op sleep kunnen naar het bivak in Arequipa. Daar gaan we nog maar eens een keer goed kijken naar de truck, maar vooralsnog moet ik met pijn in m’n hart zeggen: waarschijnlijk is het einde Dakar 2019 voor ons.”

Inmiddels is duidelijk dat de befaamde rally erop zit voor Huzink en zijn team.

Mirjam Pol

De Bornse motorrijdster Mirjam Pol kwam wel over de streep. Dat deed ze als 61ste, waardoor Pol in het algemeen klassement nu is terug te vinden op de 67ste plaats. Het was een enerverende etappe, laat Pol weten. „Twee rondes door dezelfde duinen, dat is een instinker. Wie weet nu welk spoor van welke deelnemer is en welk rondje hij aan het rijden is. Een mooi tactisch spel, dat mooi is op het moment dat je het in de gaten hebt.”

Pol verder op de rit: „Ik heb als een uil getracht het geheel zo goed mogelijk te blijven overzien. Ik ben er goed door heen gekomen. Veel mannelijke collega’s waren onder de indruk van het feit dat ik van A – Z alles echt zelf heb gereden, geen omweg, niets uit de weg gegaan. Echt, ik heb alles van het begin tot het eind ervaren, gevoeld, gevreesd, meegemaakt maar…nooit uit de weg gegaan.”

Erik Wevers