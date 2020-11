Dakarrijdster Pol aan de slag als navigator in buggy

Motor- en rallyrijdster Mirjam Pol zit tijdens de Baja Portalegre 500 als navigator in de buggy. De Bornse vormt in de rally in Portugal een team met de Nederlandse buggyrijder Kees Koolen.

Volgens Pol is de overstap naar de buggy, de Can-Am Maverick X3 waar Koolen het WK en volgend jaar ook de Dakar Rally mee rijdt, geen afscheid van de motor. „Ik ben en blijf een motorrijder in hart en nieren”, aldus Pol, die onlangs al aankondigde dat zij volgend jaar januari niet als motorcoureur aan de start zal staan van de Dakar Rally. „Met pijn in mijn hart heb ik deze beslissing moeten nemen, de Dakar is toch dé rally waar ik elk jaar naartoe werk. Ik gebruik deze periode nu om voor de nabije toekomst een goed meerjarenplan neer te zetten en daar de juiste ondersteuning bij te zoeken.”

Op drie wielen

In de tussentijd fungeert de Bornse dus als navigator van Koolen. Onlangs beleefde ze haar vuurdoop in zijn Maverick X3 tijdens een wedstrijd in Spanje. De nieuwe combinatie wist het podium te halen, ook al finishten zij daar op drie in plaats van de gebruikelijke vier wielen.

Afgelopen september reed Pol haar enige internationale rally van het seizoen, de Breslau Rally. Na afloop belde Koolen haar op, hij zocht nog een navigator voor enkele wedstrijden. „Nu ben ik al wel vaker gevraagd te navigeren in trucks of auto’s, maar telkens kwam het agenda-technisch niet uit of leek mij de rijder/navigator combinatie niet de juiste. Maar Kees, dat voelde gelijk anders. Ik ken hem al jaren, een ervaren Dakarman waar ik in 2009 zelfs samen mee in één team heb gereden, beiden op de motor.”

Volledig scherm Mirjam Pol (HT Rally Raid Husqvarna Racing) tijdens de afgelopen Dakar in Saudi-Arabië © EPA

Beste navigator

Koolen is vol lof over de Bornse, die bekend staat als een van de beste Nederlandse navigator bij de motoren. „Ik heb goede ervaringen met motorrijders als navigator. Mirjam ken ik al heel lang, ik weet dat ze nooit fout rijdt”, aldus Koolen, die de enige deelnemer ter wereld is die in alle vijf klassementen de Dakar wist te finishen: op de motor, in de auto, op de quad, in de truck en in de SSV-klasse.

Na de Baja Portalegre 500 staat Koolen weer met zijn vaste navigator Jurgen van den Goorbergh aan de start van de Dakar in de buggy.

Overlijden

Pol eindigde eerder dit jaar op plek 41 in het eindklassement van de Dakar in Saudi-Arabië. Het was haar beste klassering ooit. In het vrouwenklassement eindigde de Bornse als tweede. Die prestaties stonden echter in de schaduw van het overlijden van de twee motorrijders Paulo Gonçalves en Edwin Straver in de zwaarste rally ter wereld.