Dalmau op weg naar Utrecht, El Makrini naar Kilmarnock

Chelsea heeft te snel afscheid genomen van coach Maurizio Sarri. De Londense club had veel meer profijt kunnen hebben als de Italiaanse trainer meer tijd was gegund. Dat is de overtuiging van Gianfranco Zola, voormalig speler van Chelsea en afgelopen seizoen assistent van Sarri. Sarri heeft Chelsea na één seizoen verlaten en is de nieuwe coach van Juventus. Hij won met de Engelse club de Europa League en eindigde als derde in de Premier League. ,,Het werk van Maurizio betaalt zich pas uit vanaf het tweede jaar dat hij ergens trainer is”, zei Zola op de Britse radio Talksport. ,,Het duurt even voordat de spelers zijn manier van werken doorhebben en snappen hoe hij het precies wil. Hij is ook tamelijk veeleisend. Maar als de spelers eraan gewend zijn, worden ze beter en beter en komen ook de resultaten.” Zola is zelf ook weg bij de club, die Frank Lampard heeft aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer op Stamford Bridge. ,,Pijnlijk, want ik had het naar mijn zin en werkte graag bij de club. Maar je moet professioneel zijn. Er zijn andere keuzes gemaakt en die respecteer ik.”