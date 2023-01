Daniel Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken over rol bij Red Bull: ‘Hij is onze reserve’

Robert Gesink heeft week na bekken­breuk de training hervat: ‘Geen operatie nodig’

Robert Gesink heeft alweer de training hervat. De 36-jarige wielrenner van Jumbo-Visma moest vorige week opgeven in de Tour Down Under na een valpartij waarbij hij een bekkenbreuk opliep. Gesink zat inmiddels thuis in Andorra alweer binnen op de fiets, zo laat hij zien op Instagram.

23 januari