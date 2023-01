Daniel Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken over vast zitje bij Red Bull

‘UEFA past Financial Fair Play-re­gels aan na koopwoede Chelsea’

Chelsea smijt dit seizoen met geld. De club van de steenrijke eigenaar Todd Boehly gaf al meer dan 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers door een maas in de wet van de Financial Fair Play-regels. The Times meldt vandaag dat de UEFA de regels gaat aanpassen, zodat clubs vanaf de volgende transferperiode de reglementen niet meer kunnen omzeilen.

15:07