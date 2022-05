Daniil Medvedev beleeft weinig plezier aan rentree na rugoperatie

Biniam Girmay verslaat Mathieu van der Poel in prachtige sprint en schrijft wielerhis­to­rie in de Giro d’Italia

Biniam Girmay heeft de tiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. In een sprint was hij na een etappe over 194 kilometer van Pescara naar Jesi net iets sneller dan Mathieu van der Poel. Girmay schrijft net als zo'n vijftig dagen geleden geschiedenis.

