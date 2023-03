Daniil Medvedev gaat uit zijn plaat over baan op Indian Wells: ‘Dit is een schande voor de sport’

,,Het zou verboden moeten zijn om hier te spelen’’, foeterde Medvedev tijdens een onderbreking tegen de scheidsrechter. ,,Dit is een freaking schande voor de sport. Deze baan, man... Ze noemen het hardcourt, maar het is een schande om het zo te noemen.’’ Medvedev leek zich in de tweede set te blesseren aan zijn enkel, maar de Rus kon de partij hervatten.

Desondanks was de toptennisser woest, zo werd ook de scheidsrechter duidelijk. ,,Ik ga zo naar het toilet, het kan me niet schelen’’, zei Medvedev. ,,Geef me maar een tijdovertreding, ik ga net zo traag zijn als deze baan. Het boeit me niet. Al geef je me vijf tijdovertredingen. Als ze het toestaan om op deze baan te spelen, dan kan ik mezelf toestaan om te doen wat ik wil.’’

Kwartfinales

Medvedev richtte zich op en trok de partij over de streep. De Rus plaatste zich zodoende voor de kwartfinales van Indian Wells, het jaarlijkse tennistoernooi in California. Ook de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz won zijn partij. De nummer 1 van de plaatsingslijst zag zijn tegenstander in de vierde ronde, de Brit Jack Draper, opgeven met een blessure. Alcaraz leidde op dat moment met 6-2 en 2-0. De Spanjaard stuurde in de vorige ronde nog Tallon Griekspoor naar huis.

Medvedev, wiens blessure ook achteraf mee bleek te vallen, onderstreepte met zijn zege op Zverev zijn topvorm. De nummer 6 van de ATP-ranking bleef voor de zeventiende keer op rij ongeslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Medvedev. © Getty Images via AFP