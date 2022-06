Daniil Medvedev na stroeve start naar kwartfinales in Rosmalen

Bent Viscaal gaat bijna zelf racen op Le Mans: ‘Magisch’

LE MANS - Het is bijna zo ver, de 24 uur van Le Mans. Veel autosportcoureurs hebben deelname aan deze race hoog op hun ‘to do lijstje’ hebben staan. Voor Bent Viscaal (22) uit Albergen is het dit weekeinde daadwerkelijk zo ver.

8 juni