Daniil Medvedev pakt in Mexico zijn eerste titel in 2022: ‘Het was heel intens’

Daniil Medvedev tot en met US Open aanvoerder ATP-ran­king door zege in halve finales Los Cabos

Daniil Medvedev heeft de finale bereikt van het toernooi van Los Cabos. De nummer 1 van de wereld won in de halve finales in twee sets van de als vierde geplaatste Miomir Kecmanovic uit Servië: 7-6 (0) 6-1. In de finale neemt hij het op tegen de als derde geplaatste Brit Cameron Norrie.

6 augustus