Daniil Medvedev verdedigt volgend jaar titel bij tennistoernooi Rotterdam: ‘Blij dat het gelukt is’

Medvedev won in februari de vijftigste editie van het toernooi in Rotterdam door in de finale de Italiaan Jannik Sinner in drie sets te verslaan.

,,We wilden heel graag de kampioen van de afgelopen editie halen, en zijn heel blij dat dat gelukt is, zeker gezien zijn zegereeks na Rotterdam. Hij staat ontzettend sterk te spelen. Daniil Medvedev is daarnaast dol op Nederland en wil graag zijn titel verdedigen”, aldus Krajicek.

Medvedev won dit jaar tot nu toe vijf titels en staat op de tweede plaats van de wereldranglijst. ,,Hij werd al de ‘King of Hardcourt’ genoemd, maar ook op gravel heeft hij in Rome laten zien bij de absolute wereldtop te horen. Hij is voor mij ook zeker één van de favorieten voor Roland Garros. Het zou mij niet verbazen als hij later dit jaar weer nummer 1 van de wereld is”, stelt Krajicek.

Het spelersveld zal in de komende maanden aangevuld worden. Krajicek wil weer meerdere topspelers naar Rotterdam halen. ,,De afgelopen editie heeft bewezen dat onze aanpak werkt. Het tennis was van ongelofelijk hoog niveau. De fans hebben iedere dag in iedere sessie een aansprekende topspeler in actie kunnen zien. Dat is ook voor komend jaar weer het doel.”

Het toernooi staat volgend jaar van 10 tot en met 18 februari op de kalender.

