Daniil Medvedev wint jubileumeditie ABN Amro Open in bijzijn van koning Willem-Alexander

Met videoDaniil Medvedev heeft de vijftigste editie van het ABN Amro Open gewonnen. De voormalig nummer 1 van de wereld rekende in een spannende finale in drie sets af met Jannik Sinner, die nog wel de eerste set wist te winnen; 5-7, 6-2 en 6-2. Voor Medvedev is het zijn eerste toernooizege van het jaar.

Ongetwijfeld had toernooidirecteur Richard Krajicek graag een Nederlander in de finale gezien, maar met Medvedev en Sinner stonden er twee absolute wereldtoppers in de eindstrijd van de vijftigste editie en kreeg het publiek alsnog een droomfinale voorgeschoteld. Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander, die eerst nog een rondleiding kreeg van Krajicek door het sportpaleis Ahoy en er vijf jaar geleden ook al bij was, betraden de nummers 11 en 14 van de wereld het centre court.



Sinner, die zaterdagavond nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van publiekslieveling Tallon Griekspoor, begon sterk aan de partij en pakte al snel een 4-1 voorsprong. Medvedev knokte zich terug tot 5-5 en leek een tiebreak uit het vuur te slepen, maar op zijn eerste setpunt tegen sloeg de nog maar 21-jarige Italiaan direct toe: 7-5 in de eerste set.

Volledig scherm Richard Krajicek naast koning-Willem Alexander. © ANP

Daarna deed de voormalig nummer 1 van de wereld er een schepje bovenop. Medvedev plaatste direct een break en deed dat een paar servicegames later opnieuw. Met 6-2 ging de set naar de Rus toe. In de derde en beslissende set leek de tank op bij Sinner, die opnieuw een servicegame moest inleveren en soms geen antwoord had op de harde slagen van de Rus. Bij een 5-2 stand mocht Medvedev zelf de wedstrijd uitserveren. Dat lukte.

Voor Medvedev is het zijn zestiende ATP-titel. Hij stond vier keer in een finale van een grand slam, waarvan hij er één wist te winnen: in 2021 schreef hij de US Open op zijn naam. Medvedev volgt Félix Auger-Aliassime op. De Canadees werd in de kwartfinales in twee sets door de 27-jarige Rus verslagen.

Lovende woorden

Sinner had na afloop nog mooie woorden over voor het ABN Amro Open. ,,Voor mij is dit het beste indoortoernooi van het jaar", zei de Italiaan. ,,In 2016 kwam ik hier voor het eerst. Ik heb één jaar niet meegedaan omdat ik toen net de finale van Australian Open had gespeeld. De afgelopen jaren waren hier verschrikkelijk", doelt hij op de edities zonder publiek. ,,Maar dit jaar was het weer fantastisch. Jullie zijn geweldig. Ook als ik tegen een Nederlander speel, blijven jullie gewoon sportief. Bedankt daarvoor.”

,,Dit jaar vierden we een jubileum", sluit Krajicek af. ,,Het was een topeditie. Het was ongelooflijk om het deze week allemaal mee te maken, met als bekroning de finale tussen Sinner en Medvedev. Dit jaar gaat de boeken in als een van onze beste edities. Als je na twee gehavende edities zo'n comeback weet te maken, dan mag je... nee, dan moet je trots zijn.”

Volledig scherm Daniil Medvedev. © REUTERS

ABN Amro Open 2023

