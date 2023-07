Danilo heeft miljoenentransfer naar Rangers te pakken, Feyenoord denkt aan Myron Boadu als vervanger

Herstel Amy Pieters verloopt traag: praten lukt nog niet, fysiek wel vooruit­gang

Amy Pieters herstelt fysiek gezien ‘erg goed’ van haar val eind 2021 en het ernstige hersenletsel dat ze daaraan overhield. Mentaal gezien gaat het een stuk minder voortvarend, staat in een update op de website van de wielrenster. Praten lukt nog altijd niet en het is nog de vraag of dat ooit weer gaat komen.