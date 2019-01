Danjuma heeft clubs voor het uitkiezen, Büttner op de radar in Duitsland

Clubs staan voor Danjuma in de rij

Büttner op de radar in Duitsland

Alexander Büttner staat in de belangstelling van Fortuna Düsseldorf. De club uit de Bundesliga wil de linksback nog deze winter overnemen van Vitesse. De avances uit Duitsland komen op een pikant moment. Büttner (29) is al enige tijd met Vitesse in gesprek over een nieuwe verbintenis. Zijn huidige overeenkomst loopt op 1 juli van dit jaar af.



Büttner staat sinds de winter van 2017 onder contract bij Vitesse. Hij keerde terug in Arnhem na avonturen bij Manchester United, RSC Anderlecht (huurperiode) en Dinamo Moskou. In Engeland vierde hij in 2013 met United de landstitel. In Moskou moest hij vertrekken, omdat de club in financiële problemen belandde.