Dankbare Heideman: 'Hele familie moet plezier beleven aan schaatsen'

Jan Maarten, hoe gaat het met je?

„Het gaat heel goed met me. Ik zit net in de auto naar het werk. Dat moet ook gebeuren hè. Gelukkig heb ik er heel veel plezier in. Ik doe fietsmetingen, ik geef skeelertraining, schaatstraining, fietstraining en begeleid pupillen bij ijsbaan Leisureworld in Dronten. Ze weten lang niet allemaal dat ik geschaatst heb, maar als ze plezier hebben geniet ik daar ook van. Het totaalplaatje vind ik heel mooi."

Had je die route op jonge leeftijd al uitgestippeld?

„In het verleden heb ik de studie fysiotherapie gevolgd, waarna ik een jaar als therapeut in Zutphen heb gewerkt. Daarna ben ik in een fietsenwinkel gaan werken en nu kan ik alles mooi combineren. Schaatsen is en blijft het mooiste om te doen, maar als ik dan zo met die gretige pupillen bezig ben haal ik daar heel veel voldoening uit. Als je van je hobby je werk kan maken hoor je mij niet klagen."



Afgelopen weekeinde was je in Amsterdam bij de start van het marathonschaatsseizoen?

„Uiteraard. Mijn vrouw en twee dochters gingen ook mee. Na zeventien keer meegedaan te hebben was het leuk om het een keer vanaf de zijkant te bekijken. Raar? Nee, dat niet. Je groeit er naartoe. In het begin is het leuk om mee te doen, nu is de tijd daar om aan de kant te staan. Dan kom je oud-teamgenoten als Sven Kramer tegen waar je dan even een praatje mee maakt."

Quote Het fietsen en het lopen is leuk, maar het glijden over die baan blijft een heerlijk gevoel Oud-marathonschaatser Jan Maarten Heideman

Je hebt veel gewonnen in je carriere. Welke zege springt eruit?

„Niet specifiek één zege. Op zijn tijd is alles mooi. Alhoewel, het twee keer mogen winnen van de alternatieve elfstedentocht was wel heel bijzonder. Dat is een wedstrijd die je niet zomaar even wint. Bij sommige marathonwedstrijden kun je geluk hebben, maar dat is op de Weissensee niet het geval. Dat zijn echt zware tochten. Met name als je weinig ervaring hebt. Hoe ouder ik werd, des te makkelijker reed ik hem uit. Nu rijd ik geen wedstrijden meer."



Voel je je bevoorrecht dat je zo lang op hoog niveau hebt kunnen schaatsen?

„Dat kun je gerust stellen. Als je kijkt naar mensen die voldoende talent hadden maar pech hebben gehad door ziekte of gezondheid, ben ik heel dankbaar dat ik dit zo lang heb mogen doen. Het scheelde ook dat ik in goede tijd zat en de sponsoring goed was. En ik had het geluk dat mijn ouders altijd achter mij stonden. Als ik uit school kwam stond het eten klaar en toen ik nog geen rijbewijs had reden ze mij overal naartoe. De hele familie moet er plezier aan beleven. Anders is het vrij lastig."