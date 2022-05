Danny Jansen had bij FC Twente kunnen spelen, maar klopt nu op de deur bij de darts-top

Voetbal was dé passie van Danny Jansen toen hij klein was. Bij VV Holten blonk hij uit op het middenveld. ,,Ik was gescout door FC Twente”, weet de inmiddels 19-jarige Holtenaar nog goed. ,,Ik was enorm trots.” Maar in de Grolsch Veste kwam hij nooit terecht als speler. ,,Bij het paasvuur in het dorp was ik met andere kinderen aan het spelen. Omdat het donker was, zag ik niet dat er een tractor stond. Ik sprong over een sloot en ben met mijn been in een schaar van die tractor blijven hangen en met mijn lichaam eroverheen gevallen. Mijn onderbeen was verbrijzeld.”