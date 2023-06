Danny Noppert met Dirk van Duijvenbode op jacht naar wereldtitel: ‘Had niet liever met Michael van Gerwen gegooid’

met stelling Dit is de reden dat het Nederlands elftal niet in oranje, maar met blauwe shirts tegen Kroatië speelde

Nederland speelde in de verloren halve finale van de Nations League tegen Kroatië in het uitshirt. Op papier was de ploeg van Ronald Koeman het thuisspelende team. Bovendien was de wedstrijd in ons eigen land. Waarom speelde Oranje dan niet in het traditionele oranje?