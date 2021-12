Danny Noppert ontevreden ondanks plek in derde ronde: ‘Dit is niet wat je wil’

Noppert begon voortvarend aan zijn partij en liet in zijn eerste beurt een 180-score noteren. Toch kon hij niet voorkomen dat Heaver hem direct brak en vervolgens ook de set naar zich toe trok. Met name de dubbels van Noppert liepen niet naar behoren.



In het tweede bedrijf voerde Noppert wel het hoogste woord. Het gemiddelde van zijn Britse opponent zakte ver weg en daar profiteerde de Nederlander van door de stand gelijk te trekken. Daarmee was het verzet van Heaver gebroken en onverstoorbaar liep Noppert uit naar een 3-1 zege. In de derde ronde zal hij het opnemen tegen Ryan Searle.

‘Dit is niet wat je wil’

,,Ik zat elke keer onder de triple 20", was Noppert kritisch op zichzelf bij RTL 7. ,,Het was trekken aan de pijlen. Maar ja, ik heb gewonnen. Ik vind het jammer dat ik niet beter gooide, want dit is niet wat je wil. Desondanks ben ik blij dat ik heb gewonnen.”



,,Het publiek was wel enorm aanwezig hoor”, zei Noppert over het volgepakte Alexandra Palace in Londen. ,,Het was echt explosief. Ik ben dat niet altijd gewend, want ik sta ook niet elke week op het podium.

Geen imposante gemiddeldes

Het gemiddelde van Noppert was met 88,42 per drie pijlen inderdaad niet om over naar huis te schrijven, maar zijn Britse opponent dook daar met 85,19 nog ruim onder. De Nederlander had een finishpercentage van 27,78, tegenover 38,46 procent voor Heaver.



Het behalen van de derde ronde op het PDC-WK is een evenaring van de beste prestatie van Noppert, die dit toernooi als nummer 18 van de wereld de eerste ronde mocht overslaan. Bij het WK van de BDO was hij al eens verliezend finalist. Noppert is bezig aan een prima seizoen, waarbij met name zijn plek in de halve finales van de World Grand Prix in het oog springt.