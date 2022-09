Danny Noppert redt Nederlandse eer in België, exit voor Niels Zonneveld en Dirk van Duijvenbode

Devoko verslaat ‘buurvrouw’ Set-Up’65: David is voor even de baas over Goliath

DENEKAMP - Set-Up’65 was jarenlang eredivisionist, terwijl Devoko nog niet zo lang geleden drie niveaus lager uitkwam in de tweede divisie. Maar sinds dit seizoen spelen ze op hetzelfde niveau en is de Dinkellandderby in ere hersteld. Met Devoko als verrassende winnaar.

16:23