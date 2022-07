Danny Noppert strandt in halve finales, Price maakt publiek gek met negendarter

World MatchplayDanny Noppert is er niet in geslaagd zich te verzekeren van een plek in de finale van de World Matchplay. De 31-jarige Nederlander kwam uiteindelijk tekort voor een stunt tegen Gerwyn Price. De Welshman won met 17-11 in legs, waardoor hij zich voor de eerste keer ooit plaatste voor de eindstrijd van het toernooi.

Voor Noppert kwam daarmee een einde aan zijn beste World Matchplay ooit. De Fries strandde in zijn eerste drie edities tweemaal direct in de eerste ronde en bereikte in 2020 de tweede ronde. De 31-jarige Noppert, die afgelopen maart de UK Open op zijn naam schreef, was deze editie te sterk voor Brendan Dolan, Daryl Gurney en landgenoot Dirk van Duijvenbode. Price bleek vanavond in Blackpool echter te sterk.

Price brak de Nederlander voor het eerst in de achtste leg. De Welshman was ook in de fase daarvoor al oppermachtig, maar liet Noppert met enkele gemiste dubbels (slechts 5 van de 14 raak) nog in de wedstrijd. In die fase gooide Price een gemiddelde van ruim 102, terwijl Noppert slechts 93,81 aantikte.

The Iceman liet het publiek even later exploderen, door een 9-darter te gooien. Het was alweer de vierde perfecte leg van het jaar voor de nummer één van de wereld, die daarmee een record op zijn naam schreef. Het bleek voor Price het signaal om het gaspedaal nóg eens wat dieper in te trappen, waardoor hij definitief afstand nam van zijn Nederlandse opponent. Een opleving van Noppert volgde nog wel, maar dat bleek niet voldoende om zich terug te knokken in de partij.

Price blijft daardoor in de race voor zijn eerste eindzege op de World Matchplay ooit. Tot dit jaar was een plek in de kwartfinale zijn beste prestatie tijdens het toernooi op Engelse bodem. De Welshe lijstaanvoerder van de Order of Merit neemt het in de finale op tegen de winnaar van het affiche tussen Michael van Gerwen en Dimitri van den Bergh.

Statistieken Price-Noppert Aantal keer 180: 13-6

Gemiddelde: 102,37-97,79

Finishpercentage: 47,22%-40,74%

Hoogste finish: 141-120