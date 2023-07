Danny Noppert zonder al te veel problemen langs eerste horde bij World Matchplay

Met samenvatting Vondrouso­va schrijft historie: Tsjechi­sche pakt als eerste onge­plaatste speelster titel op Wimbledon

Marketa Vondrousova heeft voor een enorme verrassing gezorgd door de titel te pakken op Wimbledon. De Tsjechische, slechts 42ste op de wereldranglijst, was in de finale in twee sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (6): 6-4, 6-4. Ze schrijft daarmee historie, want nooit eerder in het proftijdperk wist een ongeplaatste speelster de hoofdprijs te pakken op het ‘heilige gras’.