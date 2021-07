Danny van Poppel krijgt bij Bora plek in sprinttrein Bennett

Van Poppel zal niet alleen de sprint aantrekken voor Bennett, vorig jaar winnaar van de groene trui in de Tour. De Duitse ploeg heeft ook grote plannen met de Belgische sprintbelofte Jordi Meeus. Van Poppel moet ook hem aan zeges gaan helpen. Van Poppel reed in zijn profloopbaan eerder voor Vacansoleil, Trek, Team Sky, Jumbo-Visma en de laatste twee jaar dus voor Intermarché-Wanty. Zijn grootste zege is een rit in de Vuelta in 2015.