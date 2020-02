Danny van Poppel vierde in Almeria achter grote namen

Alles voor handhaving: Losser betaalt vliegtic­ket van speler

17:58 ROSSUM - Het degradatieduel in de derde klasse tussen RSC en Losser eindigde zondagmiddag onbeslist: 2-2. Opvallend bij Losser was het meespelen van Luc Stockmann. Eigenlijk zou de voetballer al op wintersportvakantie zijn, maar Stockmann besloot later af te reizen naar z’n vakantiebestemming.