Danny van Trijp krijgt na droomdebuut opvallende betaalverzoeken: ‘Ze hebben geld verloren door mij’

WK darts | Programma, uitslagen en speelsche­ma: vier Nederlan­ders vandaag in actie

Het WK darts in het Alexandra Palace in Londen is ruim een week onderweg. Vandaag spelen vier Nederlanders in de tweede ronde: Jimmy Hendriks, Martijn Kleermaker, Danny Noppert en Danny van Trijp. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld.

12:17