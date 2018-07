Dappere aanval Dumoulin, Thomas profiteert met geel en ritzege

Geen favoriet die Sky onder vuur durfde te nemen, behalve Dumoulin. Met ploegmaat Soren Kragh Andersen liet hij zich als een steen naar beneden vallen in de afdaling van de Cormet de Roselend, op weg naar de voet van de 17,6 kilometer lange slotklim naar La Rosière. Daar leek hij eerst een combine te vormen met de eerder weggereden Alejandro Valverde. De 38-jarige Spanjaard bleek echter niet meer de kracht te hebben om iets uit te richten, dus reed Dumoulin voor de laatste negen kilometer alleen door, onderweg de ene na de andere overgebleven vluchter oprapend.



Achter de aanvallende Limburger hield iedereen zich in het spoor van de Sky-trein opvallend koest. Pas op vijf kilometer van de finish ontbrandde het ook daar, maar dan wel door Sky zelf. Niet Nairo Quintana, Mikel Landa, Steven Kruijswijk of Vincenzo Nibali. Nee, het was Geraint Thomas zelf die de tegenaanval opende. Met nog vier kilometer te gaan voegde hij zich met alleen nog vals plat voor zijn neus bij Dumoulin, om tot in de slotkilometer van de Nederlander te profiteren en daarna bij hem weg te knallen voor de ritzege én de gele trui, die hij overneemt van Greg van Avermaet.



Dumoulin, die nog wel Froome net achter zich hield, hield echter nog genoeg over aan zijn dappere poging. Zo werd hij niet alleen tweede, ook stijgt hij met stip naar de derde plaats in het algemeen klassement, waar hij nu op 1.44 van Thomas volgt, negentien tellen achter nummer twee Froome.



Niet ver achter de sterkste drie renners van de dag, beleefden ook de twee kopmannen van Lotto-Jumbo een sterke dag. Primoz Roglic werd elfde op 0.59 in een groepje met Nibali, Quintana en Romain Bardet. Kruijswijk volgde als twaalfde op 1.07. In het klassement rukte Roglic net achter nummer vier Nibali op naar de vijfde plaats op 2.23 van Thomas. Kruijswijk volgt op 2.40 als zesde.



Niet geheel onverwacht na zijn zware dag op de Noord-Franse kasseien maakte Bauke Mollema een duikeling in het klassement. De Groninger van Trek-Segafredo moest bergop al vroeg lossen bij de besten.