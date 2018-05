Dappere Dumoulin buigt voor Froome na ultiem duel

Door Thijs Zonneveld Voor Dumoulin zit er niets anders op dan zich neer te leggen bij zijn tweede plaats. Hij wacht op Sam Oomen, zijn meesterknecht, en rijdt zich daarna leeg voor de renner die zich de afgelopen drie weken leeg reed voor hem. De poging om Oomen nog een paar plekjes verder te laten stijgen in het klassement mislukt, maar chique is het wel. Oomen zal als negende eindigen. En dat als meesterknecht van de titelverdediger. De rit naar Cervinia biedt een schouwspel op twee fronten. Het eindklassement van de Giro valt er in de beslissende plooi, maar er is ook een gevecht om de etappezege. Al vroeg in de rit rijdt er een grote kopgroep weg, met daarin veel Nederlanders. De twee die het langste vooraan overblijven: Koen Bouwman en Robert Gesink. Die laatste komt er in het slot van deze Giro meer en meer doorheen. Hij is sterk, maar niet sterk genoeg voor de dagzege. Die gaat naar Mikel Nieve. Gesink wordt tweede. Zonder ongelukken wint Chris Froome morgen de Giro, in de afsluitende sprintersrit in Rome. Met aan de ene kant naast hem Tom Dumoulin, die in Froome een opvolger heeft. De derde podiumplek gaat naar Miguel Ángel López na een off-day van Thibaut Pinot .

Als Tom Dumoulin de Ronde van Italië voor de tweede keer op rij op zijn naam wil schrijven, moet het zaterdag gebeuren. De Nederlandse wielrenner van Sunweb begint de laatste bergrit, door de organisatoren aangewezen als de zogenoemde koninginnenrit, met veertig seconden achterstand op klassementsleider Chris Froome. De Brit nam vrijdag met een indrukwekkende solo van 80 kilometer verrassend de leiding over van Simon Yates.



De twintigste etappe in de Giro gaat over 214 kilometer van Susa naar Cervinia. In het parcours zijn drie beklimmingen van de eerste categorie opgenomen. De finish in Cervinia is bergop. ,,Zaterdag is de laatste lastige dag. Alles is nog mogelijk. Eerst hoopten we op een inzinking van Yates. Dat is gebeurd. Nu hopen we op een inzinking van Froome'', toont Marc Reef, de ploegleider van Dumoulin bij Sunweb, zich hoopvol.



De Ronde van Italië eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. Als Froome de Giro op zijn naam schrijft, maakt hij zijn 'treble' compleet. De Brit van Team Sky won eerder de Ronde van Frankrijk (vier keer) en de Ronde van Spanje.