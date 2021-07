Dartsicoon Andy Fordham op 59-jarige leeftijd overleden

Video Poels verliest bolletjes­trui in laatste bergrit aan oppermach­ti­ge Pogacar

18:37 Wout Poels is in de laatste bergrit van de Tour de France de bolletjestrui kwijtgeraakt aan Tadej Pogacar. De geletruidrager was de beste in de achttiende etappe met finish op Luz Ardiden. Wilco Kelderman eindigde in de daguitslag als negende en steeg naar plek vijf in het algemeen klassement.