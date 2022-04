Dartstalent Danny Jansen bevestigt status met overtuigende zege in eerste ronde

De 19-jarige Jansen, momenteel de nummer 81 van de wereld, veegde op het Oostenrijkse Euro Tour-toernooi in Graz de vloer aan met de Pool Radek Szaganski: 6-1. De Nederlander gooide daarin een imponerend gemiddelde van 100,96 per drie pijlen. Het lijkt daarmee het jaar van de doorbraak van Jansen te worden. Begin deze maand verbaasde de darter met kenmerkende mat vriend en vijand door Players Championship 9 op zijn naam te schrijven . Op de Austrian Darts Open gaat Jansen het morgen in de tweede ronde opnemen tegen Luke Humphries.

Ook Plaisier maakt indruk

Ook Wesley Plaisier lijkt in de vorm van zijn leven te verkeren. De 32-jarige darter uit Hendrik-Ido-Ambacht, vorige week verrassend kwartfinalist bij de German Darts Grand Prix, won in de eerste ronde met 6-3 van Matthew Campbell en gooide daarin een gemiddelde van 96,12. In de tweede ronde wacht Nathan Aspinall.



Vanavond nemen Danny Noppert en Jermaine Wattimena het tegen elkaar op voor een plek in de tweede ronde. Ook Jeffrey de Zwaan komt nog in actie, terwijl voor Berry van Peer de eerste ronde het eindstation was. Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben een geplaatste status en stromen morgen in de tweede ronde in.