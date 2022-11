‘Dat Remko Pasveer is geselecteerd voor het WK slaat natuurlijk helemaal nergens op’

Daags voordat het Nederlandse elftal naar Qatar vliegt, neemt host Frank Bussink met de voetbalverslaggevers Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens de afgelopen speelronde in de Eredivisie én Eerste Divisie door. Voor FC Twente is de winterstop begonnen, spelers verwerken her en der de inspanningen van in de eerste seizoenshelft. Een vijfde plek met slechts drie punten achterstand op de nummer twee is natuurlijk knap, maar ook pijnlijk als je bedenkt dat er veel meer in had gezeten. Wat moet er in 2023 anders? Leon ten Voorde legt het uit.