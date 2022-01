David Haverdings valt en kan favorietenstatus niet waarmaken

Er stond afgelopen seizoen geen maat op Haverdings, die zestien van de negentien crossen bij de junioren in winst om wist te zetten. Alleen ging het eerder ook al fout op een kampioenschap. Na een sterke seizoensstart was hij dé renner om tijdens het EK op en rond de VAM-berg in de gaten te houden, maar de Belg Aaron Dockx was hem te slim en snel af. Nadien wist hij elf van de twaalf wedstrijden wel te winnen en begon hij als absolute favoriet aan het WK.



Maar in de tweede ronde ging het fout. Haverdings raakte in een spoor de controle over zijn veldritfiets kwijt en kwam hard op zijn rechter zijkant ten val. Hij bleef even liggen, maar stapte toch weer gedesillusioneerd op en begon aan een zware inhaalrace. Haverdings haalde nog zo'n twintig renners in, maar slaagde er niet in om de koplopers Jan Christen, Dockx en Nathan Smith. De Nederlander die volgend seizoen onder de vleugels van Sven Nys bij Trek-Baloise Lions zal rijden eindigde als negende op 41 seconden van Christen, die in een sprint sneller was dan Dockx en Smith.