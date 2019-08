David Luiz maakt ruzie bij Chelsea, Willem II haalt spits Gladon

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland hebben de clubs nog tot donderdag 18.00 uur om spelers te kopen, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

‘David Luiz weigert te trainen’

David Luiz wil weg bij Chelsea. Volgens berichten in de Engelse media traint hij al niet meer mee met de selectie van de club van de nieuwe coach Frank Lampard. De Braziliaanse verdediger zou graag een contract willen tekenen bij Arsenal, evenals Chelsea afkomstig uit Londen.



Vooralsnog lijkt het erop dat Chelsea niet wil meewerken aan de overgang. Als gevolg van een straf van de UEFA mag de club momenteel zelf geen spelers aantrekken. Een vervanger voor Luiz kan daarom niet worden gehaald.

Volledig scherm David Luiz. © BSR Agency

Neres langer verbonden aan Ajax

David Neres heeft zijn contract bij Ajax verlengt tot medio 2023. De Braziliaanse dribbelaar stond de afgelopen weken nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, maar de Amsterdamse club is er in geslaagd om Neres langer vast te houden. Lees hier meer.

Volledig scherm Neres tijdens een training van Ajax. © BSR Agency

Gladon tekent in Tilburg

Paul Gladon heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Willem II. De 27-jarige aanvaller komt over van FC Groningen, waarvoor hij in het afgelopen anderhalve seizoen vijf keer scoorde in zestien duels. Gladon speelde eerder in zijn loopbaan al bij Sparta Rotterdam, FC Dordrecht, Heracles Almelo en FC Groningen in Nederland. Tussendoor maakte hij twee buitenlandse uitstapjes: in België speelde Gladon voor Sint-Truiden en in Engeland kwam hij uit voor Wolverhampton Wanderers.



,,Ik ben blij dat ik voor langere tijd bij Willem II getekend heb. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende clubs gezeten, maar nu heb ik behoefte aan meer stabiliteit. Die heb ik hier bij Willem II met een tweejarig contract gevonden”, aldus Gladon op de clubsite van Willem II.

Volledig scherm Gladon heeft gescoord namens FC Groningen op bezoek bij sc Heerenveen. © BSR Agency

Feyenoord shopt voor verdedigers

Feyenoord is met Liverpool tot een akkoord gekomen over de transfer van Schots jeugdinternational George Johnston (20). De Rotterdamse club bevestigde dat Johnston een contract tot medio 2022 tekent in de Kuip.



Ook Edgar Miguel Ié is in aantocht. Zijn komst lijkt echter nog zeker een week te duren. Edgar Miguel Ié is een 25-jarige verdediger van het Turkse Trabzonspor. Ié werd geboren in Guinea-Bissau, maar speelde in oktober 2017 een interland voor Portugal. Hij werd de voorbije jaren uitgeleend aan de Franse clubs FC Nantes en Lille OSC.



Lees hier meer over de transfers.

Volledig scherm Edgar Ié namens Lille. © BSR Agency

Welbeck transfervrij naar Watford

Danny Welbeck heeft een contract getekend bij Watford. De club heeft de 42-voudig international van Engeland transfervrij vastgelegd. Welbeck maakte vijf jaar geleden voor 20 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Arsenal, waar hij in 126 wedstrijden tot 32 doelpunten kwam. De snelle aanvaller was echter ook vaak geblesseerd.

Watford Football Club on Twitter We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️

Zaha dient transferverzoek in bij Crystal Palace

Crystal Palace is niet van plan om sterspeler Wilfried Zaha te laten gaan, maar de 26-jarige vleugelaanvaller uit Ivoorkust lijkt nu toch echt weg te willen bij de club uit het zuiden van Londen. De afgelopen weken toonde Arsenal belangstelling voor Zaha, maar zij gingen uiteindelijk voor zijn landgenoot Nicolas Pépé. De 24-jarige Ivoriaan kwam voor 80 miljoen euro over van Lille OSC. Crystal Palace leek daarmee Zaha te gaan behouden, maar sinds afgelopen weekend toont Everton belangstelling in hem. Technisch directeur Marcel Brands zou zelfs bereid zijn om 85 miljoen euro uit te geven aan Zaha, die volgens Sky Sports vandaag een transferverzoek heeft ingediend bij de clubleiding van Crystal Palace.



Everton zou daarnaast ook hebben geprobeerd om Nigeriaans international Alex Iwobi voor 32 miljoen euro te kopen van Arsenal, maar de club uit Londen wenst niet mee te werken.

Volledig scherm Wilfried Zaha in het shirt van Crystal Palace. © Getty Images

Kuipers transfervrij naar NEC

Bas Kuipers vervolgt zijn loopbaan bij NEC. De club uit Nijmegen heeft de 24-jarige linksback uit Amsterdam transfervrij vastgelegd. Kuipers ging in januari van ADO Den Haag naar FC Viitorul Constanta, maar vorige week liet hij zijn contract bij de Roemeense club al ontbinden. Het neefje van astronaut André Kuipers speelde in Nederland eerder tachtig duels voor Excelsior.

N.E.C. Nijmegen on Twitter ✔️ | Onze nieuwe nummer 5️⃣ ! #WelkomBas

Lukaku krijgt boete van Manchester United

Romelu Lukaku kan een boete van twee weeksalaris verwachten van zijn werkgever Manchester United. De club is volgens Engelse media helemaal klaar met de Belgische spits, die de afgelopen twee dagen zonder goedkeuring meetrainde bij zijn eerste profclub Anderlecht. De 26-jarige spits aast al weken op een transfer naar Internazionale of Juventus, maar de Italiaanse topclubs slagen er vooralsnog niet in Lukaku weg te krijgen uit Manchester. Engelse clubs kunnen nog tot morgen 18.00 uur spelers aantrekken. Spelers verkopen aan clubs uit andere landen kan nog de hele maand augustus.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © EPA

Langedijk van Eagles naar TOP Oss

Pieter Langedijk vervolgt zijn loopbaan bij TOP Oss. De 25-jarige linksbuiten uit Maassluis komt over van Go Ahead Eagles, waar hij nog een jaar contract had. Langedijk maakte twee jaar geleden de overstap van RKC Waalwijk naar Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer was hij in 62 wedstrijden goed voor negen goals en vijf assists. Langedijk leek Eagles op 28 mei naar de eredivisie te schieten door met zijn eerste actie de 4-3 te maken, maar RKC won uiteindelijk nog met 4-5 op De Adelaarshorst.



Bij RKC was Langedijk goed voor 27 doelpunten in 56 duels. Eerder speelde hij al 34 wedstrijden (zes goals) voor Sparta Rotterdam.

Volledig scherm © W Vzoeren

Halihodzic nieuwe bondscoach Marokko

Vahid Halihodzic wordt de nieuwe bondscoach van Marokko. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De 67-jarige coach uit Bosnië was in het verleden succesvol als clubtrainer in Marokko met Raja Casablanca, waarmee hij in 1997 de Afrikaanse Champions League won. De afgelopen twee decennia was Halihodzic coach van onder meer Lille, Stade Rennes, Paris Saint-Germain, Ivoorkust, Dinamo Zagreb, Algerije, Trabzonspor, Japan en FC Nantes. Hij wordt de opvolger van Hervé Renard, die vorige maand ontslag nam na de teleurstellend verlopen Afrika Cup. De Fransman is nu alweer bondscoach van Saoedi-Arabië.

Volledig scherm Vahid Halihodzic. © AFP

Genoa huurt Saponara van Fiorentina

Genoa CFC heeft Lasse Schöne nog niet gepresenteerd, maar de komst van Riccardo Saponara is al wel zeker. De 27-jarige aanvallende middenvelder en 22-voudig jeugdinternational van Italië komt op huurbasis over van Fiorentina. Die club verhuurde Saponara vorig seizoen nog aan Sampdoria, dat het Stadio Luigi Ferraris in Genua deelt met Genoa. Saponara was vorig seizoen goed voor twee goals en vier assists in 22 duels voor Sampdoria.

Genoa CFC on Twitter 🎨 Benvenuto #Saponara, ora dipingi per noi! 🔴🔵 #IlPittore https://t.co/AWZPFsuk7d

Spaanse verdediger naar Besiktas

Besiktas heeft Víctor Ruiz voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Villarreal. De dertigjarige centrumverdediger uit Spanje heeft een driejarig contract getekend bij de Turkse topclub. Ruiz speelde eerder voor Espanyol, Napoli en Valencia.

Beşiktaş JK on Twitter 😉 Transferrrr #3: Ailemize hoş geldin ✍🦅 https://t.co/D2IQWwybjp

Jenkinson vertrekt bij Arsenal

Carl Jenkinson vertrekt na acht jaar bij Arsenal. De 27-jarige verdediger uit Engeland maakt de overstap naar Nottingham Forest, dat uitkomt in het Championship. Na acht jaar bij Charlton Athletic maakte Jenkinson in juli 2011 voor 1,1 miljoen euro de overstap naar Arsenal. Daar speelde hij 70 wedstrijden in de hoofdmacht. De afgelopen jaren werd hij ook verhuurd aan West Ham United en Birmingham City. Jenkinson was slechts een dag lang de langst dienende speler bij Arsenal, nadat de Franse verdediger Laurent Koscielny gisteren na negen jaar vertrok.

Arsenal on Twitter Thanks for everything and good luck at @NFFC, @carljenkinson 🔴

Nottingham Forest FC on Twitter 🤝 Jenkinson joins! #NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract.

Karsdorp terug in de Kuip

Rick Karsdorp keert terug in Rotterdam. De rechtsback verliet de Kuip twee jaar terug voor een avontuur bij AS Roma, maar na twee seizoen vol blessureleed en slechts vijftien duels voor de Italiaanse topclub wordt Karsdorp vandaag toegevoegd aan de selectie van Feyenoord. Hij tekent later vandaag voor twee seizoenen. Lees hier meer.

Grad Damen krijgt geen contract van NAC

Grad Damen krijgt geen nieuw contract en maakt geen deel uit van NAC in het seizoen 2019/2020. Ondanks dat hij in zes van de zeven laatste oefenwedstrijden een basisplaats had, zal de middenvelder elders zijn loopbaan vervolgen.

Dijksteel van Charlton Athletic naar Middlesbrough

Een dag voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland heeft Anfernee Dijksteel een mooie transfer te pakken. De 22-jarige rechtsback uit Amsterdam maakt voor 2,2 miljoen euro de overstap van Charlton Athletic naar Middlesbrough, waar hij een driejarig contract heeft getekend. Dijksteel maakte vier jaar geleden vanuit de A1 van AFC de overstap naar de Nike Academy, waar hij een stage en uiteindelijk een contract bij Charlton Athletic afdwong. Hij speelde 59 wedstrijden voor de club uit Londen, waarmee hij in mei promoveerde naar het Championship.

Charlton Athletic FC on Twitter Anfernee Dijksteel makes permanent transfer to Middlesbrough. 👉 https://t.co/34v2XwU778 #cafc

Volledig scherm Anfernee Dijksteel won afgelopen zaterdag met Charlton Athletic nog met 1-2 bij Blackburn Rovers. © BSR Agency

Helmer op huurbasis naar De Graafschap

AZ verhuurt Jeremy Helmer (22) dit seizoen aan De Graafschap. In Alkmaar heeft Helmer nog een contract tot de zomer van 2022. Helmer begon zijn loopbaan bij SV Diemen en doorliep zes jaar de jeugdopleiding van AZ. Op 19 februari 2017 debuteerde de middenvelder in de eredivisie door in te vallen in de uitwedstrijd bij Willem II. Helmer speelde in totaal twaalf wedstrijden voor AZ, waarin hij één keer trefzeker was. Voor Jong AZ maakte hij zes doelpunten in 23 duels.

De Graafschap on Twitter De Graafschap huurt met Jeremy Helmer multifunctionele speler van @AZAlkmaar https://t.co/9YiELgIXQd

Willem II versterkt zich met spits Gladon

Paul Gladon (27) wordt vanmiddag gepresenteerd bij Willem II. Dat melden betrouwbare bronnen. De spits wordt momenteel gekeurd. Gladon maakte afgelopen winterstop de overstap van Wolverhampton naar FC Groningen. Daar scoorde hij vijf keer. Vanaf deze zomer is hij transfervrij. De spits speelde eerder ook voor Heracles Almelo, Sparta, FC Dordrecht en het Belgische Sint Truiden.

Volledig scherm Paul Gladon juicht in het shirt van FC Groningen. © BSR Agency

Forlán zet punt achter carrière

Diego Forlán heeft zijn profloopbaan beëindigd. De veertigjarige aanvaller uit Montevideo was 21 jaar profvoetballer en kwam tot 36 goals in 112 interlands voor Uruguay. Hij werd topscorer van het WK 2010 in Zuid-Afrika en maakte zijn doelpunten in clubverband onder meer voor Manchester United, Villarreal en Atlético Madrid. Forlán stond voor het laatst onder contract bij Kitchee in Hongkong, maar zat het afgelopen jaar al zonder club.

Forlán was al een tijdje uit beeld verdwenen voor volgers van het Europese voetbal. Hij verliet Internazionale in 2012 en begon toen aan een soort wereldreis. Die begon in Brazilië bij Internacional en leidde via Cerezo Osaka (Japan), Peñarol (Uruguay) en Mumbai City (India) naar Hongkong.

Diego Forlan on Twitter Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟

Roofe van Leeds United naar Anderlecht

Anderlecht heeft in Kemar Roofe een nieuwe spits gevonden. De 26-jarige aanvaller uit Walsall met Jamaicaanse roots komt voor 6 miljoen euro over van Leeds United. Daar scoorde hij vorig seizoen vijftien keer in 35 competitieduels in het Championship. Eerder speelde Roofe, die bij Anderlecht teamgenoot wordt van Michel Vlap en Philippe Sandler, al voor West Bromwich Albion, Colchester United en Oxford United.

RSC Anderlecht on Twitter Strike! ⚽ Welcome, Kemar @roofe! 🔥 More info on https://t.co/lUkR6vkIcd #RSCA #COYM #WelcomeRoofe Wat wil jij onze nieuwe aanvaller vragen? Que veux-tu demander à notre nouvel attaquant? 👉 https://t.co/VhXoQ14xF7

Liverpool verhuurt Wilson aan Bournemouth

Harry Wilson leek dit seizoen een kans te gaan krijgen bij Liverpool, maar Jürgen Klopp heeft toch besloten om de 22-jarige linkspoot uit Wales nog een jaar te verhuren. Bournemouth is de club die heeft toegeslagen. Wilson was vorig jaar de grote man bij Derby County met 18 goals en 6 assists in 49 wedstrijden. Wilson is dit jaar bij Bournemouth dus ploeggenoot van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld, die vorige week voor 18 miljoen euro overkwam van Club Brugge.



Bournemouth maakte ruimte voor Wilson door Harry Arter een jaar te verhuren aan Fulham. De 29-jarige linkspoot speelde vorig seizoen nog 25 competitieduels voor Bournemouth.

Harry Wilson leek dit seizoen een kans te gaan krijgen bij Liverpool, maar Jürgen Klopp heeft toch besloten om de 22-jarige linkspoot uit Wales nog een jaar te verhuren. Wilson is dit jaar bij Bournemouth ploeggenoot van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld. #wilson #harrywilson #bournemouth #afcbournemouth #premierleague 656 Likes, 0 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "Harry Wilson leek dit seizoen een kans te gaan krijgen bij Liverpool, maar Jürgen Klopp heeft toch..."

Feyenoord wil Van Wolfswinkel inlijven

Feyenoord maakt er werk van om Ricky van Wolfswinkel binnen te hengelen. Dit bevestigen bronnen rondom de onderhandelingen. Voorlopig bijt de Rotterdamse club zich echter nog stuk op de vraagprijs voor de dertigjarige spits, die nog een jaar contract heeft bij de Zwitserse topclub FC Basel. Lees hier meer.

Volledig scherm © BSR Agency

Willem II huurt wéér bij Aucas

De Ecuadoriaanse club Aucas heeft de smaak te pakken met het verhuren van spelers aan Willem II. Na Diego Palacios is het de bedoeling dat dit seizoen Jhonny Quiñónez zijn opwachting maakt bij de Tilburgse club. Enige restrictie: als de papierwinkel rond komt. Het is de bedoeling dat de 21-jarige middenvelder voor een jaar gehuurd wordt van de club.

Kevin Trapp definitief terug in Frankfurt

Volledig scherm Kevin Trapp. © AFP Kevin Trapp keert definitief terug bij Eintracht Frankfurt. De 29-jarige doelman, die afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam voor de Duitse club, levert Paris Saint-Germain tien miljoen euro op. Later vandaag tekent de Trapp een vijfjarig contract bij de club waar hij tussen 2012 en 2015 ook al onder de lat stond. In 2015 vertrok hij naar de topclub uit Parijs.

Ochoa terug naar Mexico

De Mexicaanse Guillermo Ochoa keert terug bij Club América in zijn thuisland Mexico. Ochoa debuteerde op 18-jarige leeftijd - onder toenmalig trainer Leo Beenhakker - bij Club América en zou er uiteindelijk acht seizoenen onder de lat staan. Na omzwervingen bij Ajaccio, Málaga en Granada kwam Ochoa twee jaar geleden naar Standard Luik. In de Belgische competitie ontpopte de Mexicaan zich tot smaakmaker. Ochoa wordt volgens Mexicaanse media de bestbetaalde speler van de Liga MX.

Volledig scherm Guillermo Ochoa. © Getty Images Club América EN on Twitter Welcome home @yosoy8a! Memo will #FlyWithUs 🦅

Glentoran haalt Van Overbeek

Elvio van Overbeek verruilt Telstar voor Noord-Ierland. De 25-jarige aanvaller, afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, heeft getekend bij Glentoran FC. Van Overbeek gold als een grote belofte in Eindhoven, maar van een grote doorbraak kwam het nooit. De Brabander speelde tot 2015 voor Jong PSV en kwam daarna achtereenvolgens uit voor Go Ahead Eagles, De Graafschap en - vanaf begin dit jaar - Telstar. Hij doorliep tevens een aantal jeugdelftallen van Oranje. Glentoran FC komt uit op het hoogste niveau in Noord-Ierland. De ploeg werd in eigen land maar liefst 23 keer kampioen. Afgelopen seizoen eindigde de selectie als zevende.

Spurs mengt zich in strijd om Dybala

Volledig scherm Paulo Dybala. © AP Paulo Dybala zou komend seizoen bij Tottenham Hotspur een aanval kunnen vormen met Harry Kane en Son Heung-min. De ‘Spurs’ hebben volgens Italiaanse media een bod uitgebracht van 70 miljoen euro op de 25-jarige Argentijn. Juventus zou niet onwelwillend tegenover een vertrek staan, maar hoopt Dybala in een ruil te gebruiken.



De Italiaanse topclub wil graag Romelu Lukaku hebben en heeft bij Manchester United Dybala aangeboden als ruilmiddel. De Argentijn en zijn zaakwaarnemer spraken al met de club uit Manchester. De salariseisen waren echter te gortig voor de Engelse club.



Tottenham ziet de salariskosten voor Dybala niet als een onoverkomelijk probleem. De Argentijnse trainer Mauricio Pochettino zou al gebeld hebben met Dybala om hem warm te maken voor de komst naar Londen.